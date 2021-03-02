Türkiye'nin kredi itibarı yerlerde

“Covid-19 salgınının ilk kez 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmeye başlaması ile birlikte salgınla mücadele kapsamında pek çok idari tedbir alınmıştır. Bu tedbirler ve küresel olarak içinde bulunulan finansal koşullar dolayısıyla ihale kararı alınarak ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmeleri imzalanmamış YİD projelerinin finansman temini aşamasında aksaklıkların meydana geldiği, özel sektörün finansman temin ederken zorlandığı görülmektedir.







Bu durumda, içinde bulunulan mücbir sebep dolayısıyla yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı görülmüştür.”

1986’dan bu yana gündemde olan, yapımına ise bir türlü başlanamayan Aydın-Denizli otoyol ihalesiyle ilgili süreç tamamlandı. 9 kez ertelenen ihaleyi, eski AKP vekili Nezir Nasıroğlu’nun kuzenlerine ait Fernas adlı şirket aldı.

8 milyar TL’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun “Nakkaş-Başakşehir kesimi”nin ihalesi de başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı olmak üzere kamu ihalelerinin gözde isimlerinden Rönesans Grup’ta kaldı.

Çukurova Havalimanı ihalesi 297 milyon avroya Favori İşletmecilik/YAKO TEKSTİL Sanayi A.Ş. ortak girişimi aldı. Şirketlerin grup başkanı AKP’nin Çerkezköy Belediye Başkan Adayı olan Süleyman Kozuva.

Kredi kuruluşları, garantili köprü, havalimanı ve otoyol projelerine imza atan genel müdürlüklerin harcama ve gelirlerinin yükümlülüklerini karşılamasını engelleyeceği gerekçesiyle bakanlık garantisi istedi.BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, AKP Milletvekili Ahmet Kılıç ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. 12 maddelik torba teklifin bir maddesi, yurtdışındaki kreditörlerin ülkeye bakışını ortaya koyan bir düzenlemeyi içeriyor. Teklife göre, ‘yap-işlet-devret’ projelerini kredilendirecek yabancı kreditörler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın özel bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi idarelerinin teminatlarını yeterli bulmadı.Meclis’e sunulan teklifle 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna geçici bir madde ekleniyor. Buna göre, geçen yıl 15 Mart’tan sonra ihalesi yapılan ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, yurtdışından finanse edilmesi planlanan projeler kapsamında bakanlığa bağlı özel bütçeli kamu idarelerinin imzalayacakları borç üstlenim anlaşmalarına bakanlık taraf olabilecek.Maddenin gerekçesinde, ülkenin en büyük bütçeli ve garantili otoyol, köprü ve havalimanı gibi dev projelere imza atan genel müdürlüklerine ilişkin finans kuruluşlarının değerlendirmesini gösteren şu ifadeler yer aldı: