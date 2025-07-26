Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin kredi notu değişti /26 Temmuz 2025 01:29

Türkiye'nin kredi notu değişti

Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan"a çevirdi.

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Moody's'ten yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunun "B1"den "Ba3"e çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, not artışının 'politika değişikliği riskinin azaldığı' yönündeki görüşü de yansıttığı ancak bu riskin gelecek yıllarda da devam edeceği belirtildi.

Kredi notu görünümünün ise "pozitif"ten "durağan"a çevrildiği bildirilen açıklamada, bunun Türkiye'nin kredi profiline yönelik yukarı ve aşağı yönlü riskleri dengelediği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Moody's, Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak "B3"ten "B1"e çıkarmış, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmiş, ancak Moody's bu tarihte Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almamıştı.
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