Türkiye'nin kredi notunu bu kez ortağı olduğu kuruluş düşürdü

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Türkiye'nin kredi notu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Muratoğlu, hisselerinin yüzde 85’i Türkiye Bankalar Birliği’nin elinde olan, Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü belirtti.







Muratoğlu'nun yazısından ilgili bölüm şu şekilde;









“Geçen hafta Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Haber bile olmadı.









Bilindik dış güçler… Faiz lobisi… Dış mihraklar… Ajanlar… Provokatörler… Diyeceğim ama…





İşin ilginci ne biliyor musunuz? Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın yüzde 85 hissesini kurucu ortaklarından satın almış, JCR (Japan Credit Rating Agency) ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Yani kurum bizim ortağımızdı!





Bir anlamda bizim ortak bile ortak olduğu ülkeye güvenmeyip, ekonominin beter durumda olduğunu, hatta görünümü negatifte tutarak daha da beter hale gelebileceğini söyledi. Nankör! Hisseleri bize satıp parayı sayarken iyiydi ama değil mi?





Açık açık diyorlar ki; “uçuruma gidiyor sizin ekonomi!” Japon'un bizimle ne derdi olabilir ki?…"