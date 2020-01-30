Türkiye'nin Libya'ya tank sevk etti iddiası

Fransız haber ajansı AFP'de Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un bu hafta bir Türk gemisinin Libya'nın başkenti Trablus'a tank sevkettiğini tespit ettiğini iddia etti. Haberde, Fransız uçak gemisinin söz konusu Türk gemisine eşlik ettiği bildirildi. Haber, Fransız askeri kaynaklarına dayandırılıyor. Deniz trafiğinin izlendiği Marine Traffic adlı sitede de geminin Salı günü Sicilya kıyılarında kayıtlara geçtiği ifade ediliyor. Haberin geldiği saatlerde de sosyal medyada içinde tankların göründüğü gemi içinden görüntüler paylaşılmaya başlandı.







Görüntüler, MAX Security adlı bir risk danışma şirketinin Libya uzmanı Oded Berkowitz'in Twitter hesabından da paylaşıldı.Türk gemisinin Libya'ya tank taşıdığı haberi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin verdiği sözleri tutmadığı açıklamasının ardından geldi. Macron dün yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız günlerde, geride bıraktığımız günlerde (!) Türk gemilerinin, Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya'ya girdiklerini gördük" demiş ve bunun Berlin'deki anlaşmanın "açık ve ağır şekilde ihlali" olduğunu söylemişti.





Türkiye de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un suçlamalarına yanıt vermişti. Yazılı açıklamada, Macron'un Türkiye'ye yönelik "gerçek dışı iddialarla gündem yaratmaya çalıştığını" belirten Aksoy, Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluğun Fransa’da olduğunu savunulmuştu. Libya iç savaşında Türkiye Sarraç liderliğindeki Milli Mutabakat Hükümeti'ne, Fransa ise General hafter'e destek veriyor.





BM Libya Özel temsilcisinden uyarı





Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame de Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'ndan çıkan uzlaşmanın ihlal edildiğine dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda konuşan Salame, Libya iç savaşının taraflarına destek veren dış ülkelerin etkisinin çok yoğun şekilde sürdüğü uyarısında bulundu.





BM Güvenlik Konseyi toplantısına videokonferansla katılan Salame, bu tutumun "konferansın uzlaşma metni ve ruhunu ihlal ettiğini" belirtti. Salame, konferansta uzlaşılan maddelere bağlı kalınmaması halinde Libya'daki durumun "çok daha tehlikeli" bir hale geleceği uyarısında da bulundu.





19 Ocak'ta 16 ülke ve çok sayıda uluslararası örgütün katıldığı Berlin'deki Libya konferansında, katılımcılar Libya'ya silah ve askeri destek gönderiminin durudurulması, silah ambargosuna bağlı kalınması konusunda uzlaşma sağlamıştı.





MGK toplantısında Libya açıklaması





Ankara'da Perşembe günü toplanan Milli Güvenlik Kurulu da Libya konusunda da görüş bildirdi. Toplantı sonrası yapılan MGK açıklamasında, Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması için BM tarafından tanınan Libya Milli Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmeye devam edileceği belirtildi.





Türkiye'nin Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak Libya'da güven ve istikrarın hakkaniyetli şekilde sağlanması hususunda her alanda sorumlulukların yerine getirileceği ifade edildi.