Türkiye'nin marka yüzü bir tekstil firması daha iflas etti

Tedbir kararı kaldırılırken, İstanbul ve Barcelona’da şubeleri bulunan tekstil devi için tasfiye süreci başlamış oldu
TEKSTİLDE KONKORDATO DALGASI
Son dönemde tekstil sektöründe ciddi bir konkordato dalgası görülürken, artan işçi maliyetleri ve düşen karlılık, büyük tekstil firmalarının da konkordato sürecine girmesine sebep oluyor. Borçlarını ödemek için bu yola giren birçok şirket ise ekonomik darboğazdan çıkamayarak iflas ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2025’in ilk 8 ayında, kapanan şirket sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 11,1 artarken kurulan şirket sayısı ise yüzde 0,6 azaldı. Yine aynı dönemde 17 bin 977 şirket tasfiyeye girdi.