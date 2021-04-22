Samanyolu Haber /Gündem / "Türkiye'nin Nazi Almanya'sından farkı yoktur" /22 Nisan 2021 09:03

"Türkiye'nin Nazi Almanya'sından farkı yoktur"

Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu'nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Türkiye’nin bir parti devletine dönüştüğünü ileri süren Ezhen, "Şu an Nazi Almanya’sından farkı yoktur” dedi.

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Ezhel lakaplı rapçi Sercan İpekçioğlu İnstagram hesabından paylaştığı yorumda, AKP iktidarını çok sert sözlerle eleştirdi. AKP için "parti devleti", Türkiye'nin durumu için ise "Nazi Almanya'sı" benzetmesi yapan Ezhel, "Ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun" dedi. 

Hükümetin meşruiyetini tamamen yitirdiğini belirten Ezhel, “Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını, hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun! Biliyorum keyfiniz bozulmasın istiyorsunuz ama artık çüş” ifadelerini kullandı.



İKİ DAVADAN BERAAT ETTİ, ÜÇÜNCÜ KEZ AÇILAN DAVADAN HAPİS CEZASI ALDI

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl hakkında iki ayrı dava açılan ve suç işleme kastıyla hareket etmediğinden her iki davadan da beraat eden Sercan İpekçioğlu, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçundan yeniden hâkim karşısına çıkmıştı. Yurt dışında ister istemez kullanılan ortamlarda uyuşturucuya maruz kaldığını belirten İpekçioğlu, 2019 yılında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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