Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin normalleşme planında AVM paniği /05 Mayıs 2020 21:21

Türkiye'nin normalleşme planında AVM paniği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle mücadelenin ikinci ayında açıkladığı normalleşme planını halk sağlığı uzmanları ve ekonomistler nasıl yorumluyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tablosundaki "iyileşme"yi temel alarak salgın nedeniyle getirilen sınırlamaların Mayıs, Haziran ve Temmuz’a yayarak esnetileceğini açıklaması, salgının tırmanma riskine dönük tartışmaları yoğunlaştırdı. 

Erdoğan’ın açıkladığı, normalleşme planında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grup için uygulanan sokağa çıkma yasağında esneklikten, alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasına, eğitim takviminde düzenlemelerden, tarımda destek politikalarının genişletilmesine kadar pek çok alanda düzenlemeler öngörülüyor.

Plana göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakiler için sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonundan itibaren esnetiliyor. Planda kuaförler, berberler ve AVM’lerin de olduğu kimi işyerlerinin hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyması koşuluyla 11 Mayıs’tan itibaren açılması öngörülüyor.

Yaşlı Hakları Derneği: Karar çok yerinde

Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Gülüstü Salur, 65 yaş üstündekilerin risk grubunda sayıldığı için nerdeyse bir buçuk aydır sokağa çıkmadığını hatırlatırken, belli saatlerde dışarıya çıkıp, hava almanın onların sağlığına iyi geleceğini söylüyor. Normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstündekiler sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında 4 saatlik dışarı çıkma hakkına sahip olacaklar. Gülüstü Salur, "Büyüklerimiz çıkıp adım atabilecek. Yürüme mesafesinde kalabilecekler. Hem beden hem de ruh sağlıklarını korumuş olacağız. Plandaki bu karar çok yerinde" diyor.
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