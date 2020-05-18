Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin notu düşük, çünkü... /18 Mayıs 2020 13:16

Türkiye'nin notu düşük, çünkü...

"Yatırımcıların akıl hocası" Fitch, Merkez Bankası'nın (TCMB) itibarının yok denecek kadar az olduğuna işaret ederek, "Bu durum Türkiye'nin kredi notunu düşürüyor." mesajı verdi.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in analisti Douglas Winslow, Merkez Bankası'nın kredibilitesi zayıf olmasa Türkiye'nin kredi notunun 3 kademe daha yukarıda olma potansiyelin bulunduğunu belirtti. 

Fitch Türkiye'yi halen yatırım yapılabilir seviyenin altında "BB" olarak derecelendiriyor. Kısa vadeli döviz borcunun rezervlere oranının yüksek olması da kredi notunu aşağı çekiyor.  

BANKALAR DÖVİZ BULAMAZSA

Koronavirüs salgınının etkisi ile Türkiye ekonomisinin 2020 yılında en az yüzde 2 daralmasını beklediklerini vurgulayan Douglas Winslow, dış baskıların bankalar ve şirketler üzerinde daha "akut finansman stresini" beslemesi halinde (Yani bankalar ve şirketler döviz bulmakta zorlanmaya başlarsa) not indiriminin tetiklenebileceğini kaydetti. 

Winslow, "Ancak şu anda böyle bir şey görmüyoruz." diye konuştu.


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