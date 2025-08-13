Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayalı olarak 1 Temmuz 2025 tarihli dönemsel nüfus verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye nüfusu yılın ilk yarısında 159 bin 910 kişi artarak toplamda 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.





TÜİK’in 2025 yılı itibarıyla başlattığı uygulama çerçevesinde, ülke nüfusu artık sadece yıllık değil, üçer aylık dönemlerle de izlenebiliyor.





0–4 YAŞ GRUBUNDA GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 0–4 yaş arası çocuk sayısındaki düşüş dikkat çekiyor. 2024 Ekim ayında 5 milyon 140 bin olan bu grup, Temmuz 2025’te 4 milyon 945 bin olarak kaydedildi. Bu düşüş, doğum oranlarında süregelen gerilemeyle uyumlu bir eğilim sergiliyor. Bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki oranı da %6’dan %5,8’e gerilemiş durumda.





EN KALABALIK KUŞAK: 25–29 YAŞ ARASI

2025 Temmuz verilerine göre 25–29 yaş grubu, 6 milyon 592 bin kişiyle en kalabalık yaş dilimi oldu. Bu grup, toplam nüfusun %7,7’sini oluşturuyor. 30–34 ve 10–14 yaş grupları da yine yüksek paylara sahip diğer dilimler arasında yer alıyor.





Genç yetişkin grubu olarak kabul edilen 20–34 yaş aralığında toplam yaklaşık 19,9 milyon kişi bulunuyor. Bu grup toplam nüfusun yaklaşık %23’ünü oluşturuyor.





ÇOCUK VE GENÇ NÜFUS ORANI YÜKSEKLİĞİNİ KORUYOR

5–14 yaş arası çocuklar toplamda 12 milyon 760 bin kişi ile nüfusun yaklaşık %15’ini oluşturuyor. 15–24 yaş grubu da benzer oranda güçlü bir yer tutmaya devam ediyor. Bu veriler, Türkiye’nin hâlen genç nüfus yapısını büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor. Ancak son üç dönemde bu oranların yatay seyretmesi, artışın sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.





65 yaş ve üzeri nüfus, Temmuz 2025 itibarıyla 9 milyon 738 bin kişiye ulaştı. Bu grup, Türkiye toplam nüfusunun %11,3’ünü oluşturuyor. Özellikle 65–69 yaş aralığı, 3 milyon 433 bin kişiyle yaşlı nüfusun en büyük alt grubunu temsil ediyor. Önceki dönemle karşılaştırıldığında oranda küçük bir gerileme olsa da uzun vadeli eğilim yaşlı nüfusun artış yönünde olduğunu gösteriyor.





CİNSİYET DAĞILIMI

Cinsiyet dağılımı bakımından nüfusun neredeyse eşit olduğu görülüyor. 1 Temmuz 2025 itibarıyla erkek nüfus 42 milyon 923 bin 584, kadın nüfus ise 42 milyon 901 bin 270 olarak kaydedildi.







