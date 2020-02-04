Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin nüfusu değişti... Bir yılda 1.15 milyonluk artış /04 Şubat 2020 10:29

Türkiye'nin nüfusu değişti... Bir yılda 1.15 milyonluk artış

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50.2'sini erkekler, yüzde 49.8'ini ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50.8'ini erkekler, yüzde 49.2'sini kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14.7 iken, 2019 yılında binde 13.9 oldu.
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