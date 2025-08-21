Bu haber Türkiye'den İsrail'e gemi trafiğinin son hız sürdüğünü ispatladı

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı. NTV’de yer alan habere göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek. Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.