Samanyolu Haber /Gündem / Bu haber Türkiye'den İsrail'e gemi trafiğinin son hız sürdüğünü ispatladı /21 Ağustos 2025 17:00

Türkiye, İsrail bayraklı ya da İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye gelişine, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişine yönelik tam kısıtlama getirdi. Acenta ve liman başkanlıklarına talimat verildiği belirtildi.

Türkiye, İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin ülkeye girişini ve Türkiye bayraklı gemilerin İsrail’e gitmesini yasakladı. NTV’de yer alan habere göre, kısıtlama kapsamında İsrail ile ilişkili yüklerin Türkiye limanlarında, konteyner aktarmaları dahil, işlemlerine izin verilmeyecek. Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığı ve İsrail’e yönlendirilecek yük veya askeri malzeme taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.
