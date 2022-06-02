Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Rusya cephesinden yeni açıklama /02 Haziran 2022 23:00

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi Rusya cephesinden yeni açıklama

Türkiye'nin Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlatacağını açıkladığı yeni oeprasyon öncesinde Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Suriye’de onsuzda karmaşık olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınmasını umduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri operasyonla ilgili haberleri endişeyle karşıladık. Ankara’nın, Suriye’de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden kaçınacağını umuyoruz” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte Türkiye’nin, ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladıklarını kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bu bağlamda, Suriye-Türkiye sınırında güvenilir güvenliğin sağlanmasının ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olduğuna inanıyoruz” diye ekledi.


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