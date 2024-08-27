Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Oscar'a aday gösterilen filmi belli oldu! /27 Ağustos 2024 19:49

Türkiye'nin Oscar'a aday gösterilen filmi belli oldu!

Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği 'Hayat' filmi, Oscar Ödülleri'nde Türkiye'nin adayı olarak gösterildi.

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Zeki Demirkubuz’un yönettiği ’Hayat’ filmi, Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz”

FİLM HAKKINDA

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden  İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.
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