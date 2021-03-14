Türkiye'nin Panama'dan istediği Türk iş adamı hakkında karar açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 47 yaşındaki işadamı Muaz Türkyılmaz Panama’da pasaport kontrolü sırasında tutuklanmıştı.





Türkiye’nin Türkyılmaz’ı kırmızı bültenle araması gerçe gösterilem tutuklamamnın ardından Panama'da bir yargılama süreci başladı





Türkyılmaz’ın tutuklanmasının ardından ailesi ve Panama’daki insan hakları aktivistleri, Türkiye’ye iade edilmemesi için büyük çaba sarf etmişlerdi





Bu arada Panama Dışişleri Bakanlığı Muaz Türkyılmaz'ın Türkiye'ye iade isteğini reddetti. Bakanlığın kararı mahkeme iletilince Türkyılmaz serbest bırakılacak

Kararı Türkyılmaz'ın avukatı Julio Fidel Macias sosyal medya hesabından paylaştı









YÖNELTİLEN ÜÇ SUÇLAMA

Muaz Türkyılmaz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Panama’ya gönderdiği belgelerde üç suçlamada bulunuluyor. Kimse Yok mu isimli insani yardım kuruluşuna kredi kartıyla defalarca bağışta bulunmak; Bank Asya’da yaklaşık 2 bin dolarlık hesabının bulunması ve Whatsapp benzeri bir cep telefonu uygulaması olan Bylock aplikasyonunu indirmiş olması.





Bu suçlamalarla Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi tutuklu. Ancak Türkyılmaz’ın avukatları Türkiye’nin üç gerekçesinin de uluslararası hukuka göre suç olmadığını Türkiye’nin tutuklama ve iade talebinin hukuka aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuşlardı