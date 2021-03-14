Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Panama'dan istediği Türk iş adamı hakkında karar açıklandı /14 Mart 2021 12:17

Türkiye'nin Panama'dan istediği Türk iş adamı hakkında karar açıklandı

Panama'da tutuklanan Türk iş adamı hakkında Panama Dışişleri Bakanlığı kararını verdi

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 47 yaşındaki işadamı Muaz Türkyılmaz Panama’da pasaport kontrolü sırasında tutuklanmıştı. 

Türkiye’nin Türkyılmaz’ı kırmızı bültenle araması gerçe gösterilem tutuklamamnın ardından Panama'da bir yargılama süreci başladı

Türkyılmaz’ın tutuklanmasının ardından ailesi ve Panama’daki insan hakları aktivistleri, Türkiye’ye iade edilmemesi için büyük çaba sarf etmişlerdi 

Bu arada Panama Dışişleri Bakanlığı Muaz Türkyılmaz'ın Türkiye'ye iade isteğini reddetti. Bakanlığın kararı mahkeme iletilince Türkyılmaz serbest bırakılacak  
Kararı Türkyılmaz'ın avukatı Julio Fidel Macias sosyal medya hesabından paylaştı 

 

YÖNELTİLEN ÜÇ SUÇLAMA
Muaz Türkyılmaz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Panama’ya gönderdiği belgelerde üç suçlamada bulunuluyor. Kimse Yok mu isimli insani yardım kuruluşuna kredi kartıyla defalarca bağışta bulunmak;  Bank Asya’da yaklaşık 2 bin dolarlık hesabının bulunması ve Whatsapp benzeri bir cep telefonu uygulaması olan Bylock aplikasyonunu indirmiş olması.

Bu suçlamalarla Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi tutuklu. Ancak Türkyılmaz’ın avukatları Türkiye’nin üç gerekçesinin de uluslararası hukuka göre suç olmadığını Türkiye’nin tutuklama ve iade talebinin hukuka aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuşlardı 
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