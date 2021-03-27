Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Panama'dan istediği Türk iş adamı serbest bırakıldı /27 Mart 2021 23:30

Türkiye'nin Panama'dan istediği Türk iş adamı serbest bırakıldı

Panama'da Türkiye'nin isteği ile tutuklanan Türk iş adamı hakkında Panama Dışişleri Bakanlığı dosyasındaki delillerin inandırıcı olmaması sebebiyle idade talebini reddetmişti. Tutuklu İşadamı Muaz Türkyılmaz kararın ardından serbest bırakıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 47 yaşındaki işadamı Muaz Türkyılmaz geçtiğimiz Eylül ayında  Panama’da pasaport kontrolü sırasında tutuklanmıştı.   Türkiye’nin kırmızı bültenle araması gerekçe gösterilerek bir süre tutuklu kalan Türkyılmaz hakkında  Panama'da bir yargılama süreci başladı.  Türkyılmaz’ın tutuklanmasının ardından ailesi ve Panama’daki insan hakları aktivistleri, Türkiye’ye iade edilmemesi için büyük çaba sarf ettiler . Çabalar sonuç verdi. Yargılaması devam ederken Panama Dışişleri Bakanlığı Muaz Türkyılmaz'ın Türkiye'ye iade isteğini reddetti. Bakanlığın dosyadaki delilleri yeterli görmediği öğrenildi. İki hafta önce verilen kararın ardından işlemlerin tamamlanmasının ardından Tutuklu bulunan Muaz Türkyılmaz serbest bırakıldı. 

YÖNELTİLEN ÜÇ SUÇLAMA
Muaz Türkyılmaz hakkında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Panama’ya gönderdiği belgelerde üç suçlamada bulunuluyor. Kimse Yok mu isimli insani yardım kuruluşuna kredi kartıyla defalarca bağışta bulunmak;  Bank Asya’da yaklaşık 2 bin dolarlık hesabının bulunması ve Whatsapp benzeri bir cep telefonu uygulaması olan Bylock aplikasyonunu indirmiş olması.

Bu suçlamalarla Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi tutuklu. Ancak Türkyılmaz’ın avukatları Türkiye’nin üç gerekçesinin de uluslararası hukuka göre suç olmadığını Türkiye’nin tutuklama ve iade talebinin hukuka aykırı olduğunu belirterek itirazda bulunmuşlardı 
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