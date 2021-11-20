Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin parası pul oldu, alışverişe gelen Bulgarlar dönüşte kuyruk oluşturdu /20 Kasım 2021 23:44

Türkiye'nin parası pul oldu, alışverişe gelen Bulgarlar dönüşte kuyruk oluşturdu

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın etti. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları, dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturdu.

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Türk parasının dolar ve euor karşısında hızlı değer kaybetmesiyle Bulgaristan ve Yunanistan’dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne’ye akın etti. Bulgaristan gelenlerin kullandığı Kapıkule Sınır Kapısı’nda 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu.

Edirne’de gün içerisinde alışverişini yapan Bulgarlar akşam saatlerinde ülkelerine dönmek Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 1 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine dönüyor. Bulgaristan vatandaşlarını ağırlayan esnaf, ekonomik canlılığın bu şekilde devam etmesini istiyor.

Bulgaristan gümrüğünde işlemlerin uzun sürdüğünü ifade eden Bulgaristan vatandaşı Erkan Ali Osman, tahminen 2 saate yakın bekleyeceğini söyledi. Bir diğer Bulgaristan vatandaşı Sabri Erkenadım da, Edirne’ye hem ziyarete hem de alışverişe geldiğini belirtti. Kapıkule’de hafta sonları yoğun kuyruk yaşandığına dikkati çeken Ceyhan Erdur da zaman zaman işlemlerin uzadığını öne sürdü.

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Pandemi sonrası her geçen gün sayıları artan Bulgar ve Yunan turistler, ülkelerinden düzenlenen alışveriş turları otobüsleri ve araçlarıyla kente geliyor. Alışveriş merkezleri, sokak aralarındaki mahalle bakkalı ve kasaplarına kadar alışveriş yapan turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler ise kent pazarları oluyor. Bulgar levası, artan döviz kuruyla 6 lira 43 kuruşa yükselirken, Edirne’ye gelen turistlerin sayısını da büyük çoğunluğunu Bulgar turistler oluşturuyor.
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