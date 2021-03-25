Türkiye'nin rakibi Norveç'ten Katar'a insan hakları protestosu

Norveç'in 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Cebelitarık ile oynadığı maç öncesi, Katar protestosu gerçekleştirildi. Maç sonrası ise Norveç basını, 110 milyon Euro değerindeki yıldız futbolcu Erling Haaland'ı yerden yere vurdu.







2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı G Grubu ilk maçında Norveç, deplasmanda Cebelitarık’ı 3-0 mağlup etti. Grupta liderliğe yükselen Norveç’in gollerini 43. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Kristian Thorstvedt ve 57. dakikada Jonas Svensson kaydetti.





Karşılaşma öncesi Norveçli ve Cebelitarıklı futbolcular, 2022 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Katar’ı protesto etti. Isınmaya beyaz tişörtlerle çıkan iki takım, Katar’da stadyum inşaatlarında göçmen işçilerin yaşadıkları sıkıntılara parmak bastılar. Protesto, The Guardian’da yer alan stadyum inşasında çalışan 6.500 göçmen işçi hayatını kaybettiği şeklindeki haber nedeniyle gerçekleştirildi. Haberde göçmen işçilerin insanlık dışı koşullar altında çalıştırıldığı da yer aldı.





İki takımda forma giyen futbolcular, Katar’dan göçmen işçiler konusunda insan haklarına uymasını isterken, Norveçliler “Saha içinde ve dışında saygı”, Cebelitarıklılar ise “Saha içinde ve dışında insan hakları” yazılı tişörtlerle tepkilerini gösterdiler.

