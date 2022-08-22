Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı arttı /22 Ağustos 2022 11:28

Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatı arttı

Türkiye'nin bu yıl Rusya'dan petrol ithalatını geçen yıla oranla iki katından fazla artırdığı bildirildi.

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Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde küresel finansal hizmetler veren Refiniv adlı şirketin verilerine göre Türkiye, bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rusya'dan petrol ithalatını günde 98 bin varilden günde 200 bin varilin üzerine çıkardı. Bu oran, Türkiye'nin Rusya'dan petrol ithalatını iki katından fazla artırdığı anlamına geliyor.

Batı ülkeleri Rusya'ya Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ekonomik yaptırımlar uygularken Türkiye, Moskova'ya yönelik yaptırımlara katılmıyor. Ağustos ayı başında Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini artırma kararı almış, ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğal gazı kısmen Rus para birimi ruble ile ödeyeceği açıklanmıştı.

Türkiye'nin önemli petrol rafinerileri, Rusya'nın Ural ve Sibirya bölgelerinden tedarik ettiği petrolle çalışıyor. Refiniv'in verilerine göre Türkiye'nin Kuzey Denizi, Irak ve batı Afrika'dan aldığı satın aldığı petrol miktarı ise azaldı.

Enerji Bakanlığı ve rafineri yetkilileri, Reuters haber ajansının verilerine ilişkin sorularını yanıtlamadığı belirtildi. 

Rusya'nın Avrupa ülkelerine petrol ve doğal gaz ihracatı büyük ölçüde azalmıştı. Rusya'nın Hindistan ve Çin'e yönelik petrol ithalatının da bu yıl arttığı ifade ediliyor.
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