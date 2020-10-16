Türkiye'nin S-400'leri denediği yönündeki habere ABD'den tepki

DW Türkçe'de yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bugün Sinop yakınlarındaki bir tatbikatta, S-400 savunma sistemini test ettiğine dair haberlerle ilgili olarak, bunun doğru olması halinde "ağır sonuçlar" doğuracağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi edinmesinin dahi "kabul edilemez" olduğunu ve sistemin aktive edilmesi halinde bunun iki ülke arasındaki güvenlik ilişkileri açısından "ağır sonuçları" olacağını ifade etti.





Ortagus açıklamasında, "S-400'lerin test edildiği haberleri doğrulanırsa bunu en sert dille kınarız. Böyle bir adım, NATO müttefiki ve stratejik ortak Türkiye'nin sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.





Rus resmi haber ajansı TASS daha önce, Türkiye'nin cuma günü Sinop yakınlarında S-400 hava savunma sistemini bir tatbikat kapsamında ilk defa test ettiğini duyurmuş ve TASS tarafından "askeri ve diplomatik çevrelerden" bir kaynağa dayandırılan haberde, "S-400 hava savunma sistemine ait üç füzenin ateşlendiği ve belirlenen tüm hedeflere başarıyla isabet ettiği" bildirilmişti.





Yaptırım kararı Trump'ın masasında





Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri, bu sistemin NATO sistemleriyle uygun olmadığını gerekçe göstererek Ankara'yı daha önce de pek çok kez uyarmıştı.





Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçakları programından çıkarmış ve Türkiye'yi S-400'leri aktive etmesi durumunda yaptırımlarla tehdit etmişti. Senato'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor.





Türkiye ve Rusya, 2 milyar 500 milyon dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış, sistemlerin sevkiyatı Temmuz 2019'da başlamıştı.