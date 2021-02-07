Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı düştü

Resmi rakamlara göre, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı 2020’de yüzde 17 düştü. 2020 yılında 2.279 milyar olarak gerçekleşen savunma ve havacılık sanayii ihracatı 2019 yılında 2,74 milyar dolar olarak açıklanmıştı.





Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayii ihracatı 2020’de yüzde 17 düşerek 2.279 milyar olarak gerçekleşti. 2019 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatı 2,74 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), koronavirüs pandemisi dolayısıyla getirilen kısıtlamaların üretim, tedarik ve lojistik süreçlerinde yol açtığı aksamaları düşüşe gerekçe olarak gösterdi.





2020 yılında savunma ve havacılık sanayii ihracatından elde edilen 2,279 milyar dolar gelir, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 1,3’ünü oluşturdu.





TİM, 2020’de Türk üreticiler için en büyük pazarın 784,2 milyon dolarlık satışla Amerika Birleşik Devletleri olduğunu açıkladı. Ancak ABD’ye ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 4 düştü.





AZERBAYCAN’A İHRACAT YÜZDE 194 ARTTI





Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı Azerbaycan oldu. Kafkas ülkesine Türkiye’nin savaunma ve havacılık sanayii ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 194 artışla 260,8 milyon dolara ulaştı. Sonbahar aylarında Dağlık Karabağ’da yaşanan savaşın bu artışta etkili olduğu belirtiliyor.





BAE’YE İHRACAT İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİĞE RAĞMEN ARTTI





Bir diğer önemli pazar ise Türkiye’nin son döenmde dış politikada rakibi haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Türkiye’nin BAE’ye ihracatı 2019’a göre yüzde 51 artışla 200,2 milyon dolar oldu. İki ülkenin Libya ve diğer birçok meselede karşı karşıya olmasına rağmen Türkiye’nin körfez ülkesine savunma ve havacılık sanayii ihracatının artması dikkat çekti.