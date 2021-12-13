"Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği 45. Sedat Simavi Ödülleri’nde edebiyat kategorisinde ödüle layık görülen Orhan Pamuk, Türkiye’de, devlet otoriterleşirken ekonominin kötüleştiğini söyledi.'Veba Geceleri' adlı son romanıyla ödül alan Pamuk, ‘‘İnsanlara karantina kurallarını dayatmak hem Türkiye’de hem Batı’da gördüğümüz gibi bir anlamda devletleri otoriterleştiriyor. Bu konuyu da ele almak istedim. Ama bizim devletimizin hele son beş yılda otoriterleşmek için bir salgına ihtiyacı yoktu. 40-45 yıl önce düşündüklerim gerçekleşti ama ülkemin hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak bu kadar berbat, bu kadar kötü bir durumda olacağı, işte romanımı yazdığım 45 yıl önce, hiçbir zaman aklıma gelmezdi. 45 yıldır bu konularla meşgulüm ama ülkemin hem siyasi olarak hem de ekonomik olarak bu kadar kötü olacağını hayal edemezdim. Allah millete sabır versin, direnme gücü versin diyorum’’ dedi.Romancılığa başladığı ilk yıl olan 1977’de Fazıl Hüsnü Dağlarca ödülünü aldığını söyleyen Orhan Pamuk, o günlerde hayalini kurduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülünü aldığı için sevinçli olduğunu ifade etti.Pamuk, ‘‘Türkiye öyle bir ülke oldu ki biz romancılar değil ama kahramanca kelle koltukta bulabildikleri iki üç metrekare yerde savaşan, yapabildikleri kadar hükümeti eleştiren gazetecilerin cemiyetinden de bir ödül almaktan şeref duyuyorum’’ diye konuştu.