Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin son 24 saatteki salgın tablosu açıklandı /27 Temmuz 2020 21:52

Türkiye'nin son 24 saatteki salgın tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde ortaya çıkan salgın verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17 kişi artarak 5 bin 630'a yükseldi.

Türkiye'de enfekte olanların sayısı ise bugün tespit edilen 919 yeni vakayla 227 bin 19'a yükseldi. İyileşenlerin sayısının 982 kişi artarak 210 bin 469'a yükseldiği ülkede, entübe edilenlerin sayısı 392, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise bin 263 olarak açıklandı.

EN ÇOK ARTAN VE AZALAN İLLER

Koca yaptığı açıklamada, "Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin son 24 saatteki salgın tablosu açıklandı Sonraki Haber >>

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:19:23