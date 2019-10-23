Türkiye'nin Suriye harekâtı resmen bitti: MSB açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri harekât ile ilgili son gelişmelere ilişkin 6 maddelik açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekât alanı dışında yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmadığı bildirildi.





Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

1. 17 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; bu kapsamda, Barış Pınarı Harekatı'na (BPH) 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. Sürenin sonunda ABD tarafından YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir.

3. 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacaktır.



