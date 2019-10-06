Türkiye'nin Suriye operasyonu için Pentagon'dan uyarı

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, basına verdiği açıklamada Türkiye’nin Suriye’de yapabileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun ABD’de büyük endişeye neden olacağını belirtti.



Sputnik’e konuşan Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türkiye’nin Suriye’de yapabileceği koordinasyonsuz herhangi bir operasyonun ABD’de büyük endişeye neden olacağını söyledi. ABD’nin Türkiye ile birlikte kurulan ‘güvenli bölgenin’ devreye girmesi üzerine eğildiğini söyleyen Pentagon sözcüsü, “Bu, ilerleme için izlenecek en iyi yol” dedi.





'ORTAK ÇIKARLARA ZARAR VERİR'





Robertson, “Türkiye’nin koordinasyonsuz yapabileceği herhangi bir askeri harekat bizde büyük endişelere neden olacak, zira böyle bir durum Suriye’nin kuzeydoğusunda güvenliğin sağlanması ile ilgili ortak çıkarlarımıza zarar verir” dedi.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de oluşturulmayı planladıkları güvenli bölgeyle alakalı "Bölgeyi terör örgütünün işgalinden kurtarır kurtarmaz, uluslararası toplumdan alacağımız destekle işe başlayacağız. Birlikte çalışma imkânlarını zorlarız ama mümkün değilse kendi yolumuzu açarız. Nitekim şu anda açmaya başladık" demişti.