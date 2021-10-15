Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon şartı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu haftaki kabine toplantısının ardından, Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan tehditleri bertaraf etme konusunda kararlı olduğunu ve iki özel harekat polisinin şehit olmasına neden olan YPG'nin düzenlediği saldırının "artık bardağı taşırdığını" ifade etmişti.







Türkiye, YPG tarafından Tel Rıfat'tan Pazar günü düzenlenen güdümlü füze saldırısında Suriye'nin Azaz bölgesindeki polislerin vurulduğunu açıklamıştı. Ankara, YPG'yi Türkiye'nin güneybatısında yıllardır devam eden saldırılarla ilişkili terörist bir grup olarak görüyor.





"TEL RIFAT BÖLGESİNİN TEMİZLENMESİ ŞART"







Yetkililerden biri Reuters'a yaptığı açıklamada, "Özellikle durmadan bize karşı saldırıların düzenlendiği Tel Rıfat bölgesinin temizlenmesi şart" dedi.





Herhangi bir askeri operasyona dair zaman ve nasıl olacağı henüz belli değil. Yetkili, hazırlıkların bir süre devam edeceğini, TSK ve MİT'in gerekli çalışmaları yaptığını belirtti.





Yetkili, "Süreç böyle devam edemez. Buna bir son verilecek. Bununla ilgili karar alındı ve belli ülkelerle gerekli işbirliği sağlanacak. Bu husus Rusya ve ABD ile görüşülecek" diye ekledi.





Yetkililer Erdoğan'ın konuyu ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim sonunda Roma'da gerçekleşecek G20 zirvesinde görüşeceğini ifade etti.





Bir diğer yetkili YPG'nin en az 30 km ileriye itilmesi gerektiğini söyleyerek, o bölgelere tamamen Rusya'nın hakim olduğunu, İran unsurlarının da yer aldığını belirtti.





"OPERASYON KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR"





Yetkili, "Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve YPG bu bölgeleri terk etmezse bir operasyon kaçınılmaz görünüyor" diye ekledi.





Yetkili, Erdoğan'ın Biden'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ekleyerek, "Önce diplomasi yolları deneniyor elbette ama bir yandan da operasyon için görüşmeler yapılıyor" dedi.





Türkiye, Pazartesi günü Suriye'nin Jarablus kentinin sınır komşusu olan Türkiye'nin Karkamış ilçesinde patlayan füzelerin YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığını belirtiyor.





Azez ve Jarablus, Ankara'nın IŞİD ve YPG'yi püskürtmek için Suriye'ye 2016'da düzenlediği ilk operasyondan beri Türkiye destekli muhaliflerin kontrolü altında bulunuyor.





Ankara, YPG'ye karşı Suriye'de biri Afrin bölgesini diğeri daha doğusunu hedef alan iki tane daha sınır ötesi operasyon gerçekleştirmişti.





Erdoğan, Eylül'de Soçi'de Putin ile buluşmasının ardından Suriye üzerine görüşmelerine dair detay vermeyerek savunma sanayi alanında işbirliğini artırma planlarına odaklanmıştı.





Türkiye'nin 2019'da Rusya'dan S-400 satın alması Washington'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışını durdurmasına ve Türkiye'nin savunma sektörüne yaptırım uygulamasına yol açmıştı.





Yetkililer, Ankara'nın ABD'nin IŞİD ile mücadelede müttefiği olan YPG'ye silah sağlamasını sert bir şekilde eleştirdiğini tekrar vurguladı.