Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin 'swap aradığı' Japonya'da ekonomik çakılma /17 Haziran 2020 09:33

Türkiye'nin 'swap aradığı' Japonya'da ekonomik çakılma

Japonya'nın ihracatı Mayıs ayında 2009 global finansal krizinden bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

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ABD'ye araç sevkiyatlarının azalmasının etkisi ile Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.3 düşüyle 4.18 trilyon yen oldu.

Bu, Eylül 2009'dan bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Ekonomistler ise mayıs ayında ihracatın yüzde 26.1 azalmasını bekliyorlardı.

Mayıs ayında ithalat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.2 azalarak 5.01 trilyon yen oldu.

Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 833.4 milyar yen olarak gerçekleşti. Beklenti 1.07 trilyon açık verileceği yönündeydi.

Türkiye, Japonya Merkez Bankası'ndan swap anlaşması için girişimde bulunmuş, AKP'ye yakın medyada anlaşma kısa sürede imzalanacak haberleri çıkarılmıştı. 
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