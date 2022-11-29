Samanyolu Haber /Dünya / "Türkiye'nin taleplerini karşılama yolundayız": İsveç, Erdoğan'a istediğini verecek mi? /29 Kasım 2022 14:41

"Türkiye'nin taleplerini karşılama yolundayız": İsveç, Erdoğan'a istediğini verecek mi?

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkenin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılama yolunda ilerlediklerini söyledi. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde konuşan Billstrom, “Türkiye'nin taleplerini karşılama yolundayız” dedi.

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NATO toplantısında Türkiye ve Finlandiya'dan yetkililerle de konuya ele almak istediklerini kaydeden İsveçli bakan, bunun sürecin hızlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Rusya'nın işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya NATO'ya girme isteklerini duyurmuş fakat Türkiye iki ülkenin terörle mücadelede işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle buna karşı olduğunu duyurmuştu. Üç ülke, Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde masaya oturmuş ve mutabakat imzalanmıştı ancak Türkiye henüz iki ülkenin askeri ittifaka üyeliğini resmen onaylamadı.

Türkiye ve iki ülke arasında görüşmeler son dönemde hızlanarak sürüyor. Bununla birlikte İsveç adına yapılan açıklamalarda hukuk vurgusu ön plana çıkıyor. 


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