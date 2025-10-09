Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin tekstil devi Colin's 1500 kişilik fabrikayı kapatıp, Mısır'da üretime başladı /09 Ekim 2025 10:27

Türkiye'nin tekstil devi Colin's 1500 kişilik fabrikayı kapatıp, Mısır'da üretime başladı

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından COLIN'S, Aksaray’daki üretimini durdurdu. 1500 kişinin çalıştığı fabrika kapatılırken, şirket üretimini Mısır’daki yeni tesisine taşıdı.

SHABER3.COM

Eroğlu Holding bünyesindeki ünlü giyim markası COLIN'S, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurdu. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı fabrika kapılarını kapatırken, şirket üretimini yatırımlarını genişlettiği Mısır’daki yeni tesisine taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, COLIN'S’in Aksaray’daki fabrikasında bulunan makineler ve ekipmanlar şimdilik yerinde bırakıldı. Şirket yönetiminin, Mısır’daki üretimde olası bir aksama yaşanması halinde tesisin yeniden faaliyete geçebileceğini bildirdiği öğrenildi.

Hafta sonu itibarıyla tamamen kapanan fabrikanın ardından 1500 kişinin işsiz kalması, kentte büyük yankı uyandırdı. Kararın, COLIN'S’in uzun süredir sürdürdüğü maliyet optimizasyonu ve uluslararası üretim stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

42 YILLIK GİYİM MARKASINDAN FLAŞ KARAR
1983 yılında Eroğlu Giyim San. ve Tic. A.ş. olarak kurulan firma, 1993 yılında ihracata yönelmesiyle birlikte üretimini COLIN’S markası adı altında gerçekleştirmeye başladı ve COLIN’S özellikle Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde piyasaya hakim bir marka haline geldi. COLIN'S, Türkiye'de 200'den fazla, Dünya'nın 24 ülkesinde ise 600'ü aşkın mağazasında hizmet veriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'nin tekstil devi Colin's 1500 kişilik fabrikayı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:34:48