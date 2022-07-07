''Türkiye'nin tepesine meteor düşseydi bile ekonomi bu kadar kötü olamazdı''

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın dört yıla başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse dört katı fiyatta.‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde, dolar/TL 4,5, avro/TL ise 5,3 seviyelerinde işlem görüyordu.Bugün dolar/TL 17,22, avro/TL’yse 17,61 seviyesinde. Üstelik bu seviyenin tutulması için de Merkez Bankası’nın kaynakları tüketilmiş durumda.’ YouTube kanalında konuşan ekonomist Yeşilada, “Meteor düşseydi daha iyi şartlarda olurdu Türkiye, diye düşünüyorum. Bir tek yararı oldu; o da Türkiye bazı şeylerin olmayacağını gördü, ders aldı” dedi.Yeşilada, başkanlık sisteminde en kötü tarafın da ifade özgürlüğü ve insan hakları olduğunu söyledi: ”Bu dönemde hapishanede işkence ve kötü muamele geri döndü. Bunu ortadan kaldıran AKP’ydi. Bu çok acı verici bir şey. İkinci de Kürt ve Alevi kardeşlerimizin dışlanmasının artması.”