Türkiye'nin terörist dediği YPG için ABD Elçisi: PKK ile bağlantılı değil artık müttefikimiz

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Orta Doğu’daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya kullanıcısı Mario Nevfel’e verdiği röportajda Barrack, Türkiye’nin rolünden Kürt gruplara, İsrail’den Lübnan’daki Hizbullah’a kadar geniş bir yelpazede açıklamalar yaptı.





Barrack, Türkiye ile ilişkiler ve Kürt gruplar konusundaki soruya yanıt verirken, “PKK hem Türkiye hem de ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanındı. Ancak kökenleri PKK’ya dayansa da artık farklı bir yapılanma olan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve YPG var. Bunlar IŞİD’e karşı verdiğimiz mücadelede müttefikimiz oldular. Dolayısıyla bugün PKK ile ilişkili değiller” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin NATO’daki kritik rolüne işaret eden Barrack, “ABD’den sonra NATO’ya en büyük katkıyı yapan ülke Türkiye. Çoğu zaman bu göz ardı ediliyor. Türkiye hem dostumuz hem de müttefikimiz” dedi.“Daha Fazla Diyaloğa İhtiyaç Var”Barrack, Suriye sınırındaki yeniden yapılanma sürecine değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsilcileri Hakan Fidan ve İbrahim Kalın ile DSG lideri Mazlum Abdi arasındaki temasların önemini vurguladı. “Taraflar sorumlu davranıyor. Ancak daha fazla diyaloğa ihtiyaç var” dedi.Bölgedeki istikrarsızlığın temelinde ekonomik sorunların bulunduğunu söyleyen Barrack, “Barışı unutun; önce refah gerekir. Refahı sağlamanın yolu ekonomiyi açmaktır. Suriye halkı çalışkan ve üretken; milyonlarca mülteci de evlerine dönmek istiyor” ifadelerini kullandı.