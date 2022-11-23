Türkiye'nin Ukrayna’ya gizlice füze sattığı iddia ediliyor

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken çok tartışılacak bir iddia gündeme geldi. Ukrayna'nın Türkiye’den satın aldığı TRG-230 füzelerini Rus ordusuna karşı kullanmaya başladığı iddia edildi.
Haberrus tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de Roketsan tarafından üretilen 70 kilometre menzile ulaşan TRG-230 Karadan Karaya Füze Sistemlerini Ukrayna ordusunun Donbas’ta kullandığı belirtilen görüntüler yayınlandı.
70 kilometreye kadar mesafelerdeki hedefleri vurabilen bu silahlar, iddiaya göre Türkiye tarafından daha önce imzalanan bir sözleşme kapsamında Kiev'e transfer edildi.
İmzalanan sözleşme kapsamındaki fırlatıcı sayısı açıklanmadı, ancak bazı haberlere göre, ilk partide Ukrayna Türkiye'den 12 adet TRLG-230 MLRS aldı ve bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hizmet veren HIMARS MLRS'nin neredeyse yarısı.
Rus basına yansıyan görüntülerde Ukrayna ordusunun, Türkiye'den aldığı TRLG-230 füze sistemlerini Donbass’a saldırı amacıyla Amerikan MLRS HIMARS'ın yerine kullandığı belirtiliyor. Öte yandan TRLG-230 MLRS ateşleme mekanizmasının HIMARS MLRS ateşleme mekanizmasından farklı olmadığı düşünüldüğünde, bu tür fırlatmaların Amerikan sistemlerinden ayırt edilmesi imkansızdır.
Bayraktar SİHA’larında olduğu gibi Türkiye ve Ukrayna arasında yapıldığı iddia edilen gizli sözleşmeler kapsamında Türkiye’den Ukrayna’ya SİHA sevkiyatının adedi bilinmediği gibi bu füze bataryalarının da kaç adet ve ne kadar zaman daha Ukrayna ordusuna teslim edileceği bilinmiyor. Türk kaynaklarına göre, TRLG-230 MLRS'nin Ukrayna'ya yaz aylarında teslim edilmesi planlanıyordu, ancak cephe hattında son bir kaç gündür bu füzelerin kullanıldığına dair haber ve görüntüler geliyor.
TRG-230 Füzesi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20-70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hede?er üzerinde yoğun ateş gücü oluşturmak. Roketsan benzer füze sistemlerini geçtiğimiz aylarda Bangladeş’e ihraç etmişti.