Türkiye'nin Ukrayna’ya gizlice füze sattığı iddia ediliyor

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken çok tartışılacak bir iddia gündeme geldi. Ukrayna'nın Türkiye’den satın aldığı TRG-230 füzelerini Rus ordusuna karşı kullanmaya başladığı iddia edildi.



Haberrus tarafından verilen bilgilere göre, Türkiye’de Roketsan tarafından üretilen 70 kilometre menzile ulaşan TRG-230 Karadan Karaya Füze Sistemlerini Ukrayna ordusunun Donbas’ta kullandığı belirtilen görüntüler yayınlandı.

70 kilometreye kadar mesafelerdeki hedefleri vurabilen bu silahlar, iddiaya göre Türkiye tarafından daha önce imzalanan bir sözleşme kapsamında Kiev'e transfer edildi.



İmzalanan sözleşme kapsamındaki fırlatıcı sayısı açıklanmadı, ancak bazı haberlere göre, ilk partide Ukrayna Türkiye'den 12 adet TRLG-230 MLRS aldı ve bu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde hizmet veren HIMARS MLRS'nin neredeyse yarısı.