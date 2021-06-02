Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin ünlü markası Bernardo iflas etti /02 Haziran 2021 11:22

Türkiye'nin ünlü markası Bernardo iflas etti

İflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye'de züccaciye sektörünün önde gelen firmalarından olan Bernardo da iflas eden markalar arasına girdi.

SHABER3.COM

Ekonomik kriz içerisindeki Türkiye’de koronavirüs salgının da etkisiyle çok sayıda sektör krize girdi. Ekonomik darboğazı aşamayan firmalardan tek tek iflas haberleri geliyor.

Züccaciye sektörünün önemli markalarından biri olan Bernardo, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararıyla 18 Mayıs tarihi itibarıyla iflas etti. Şirketin tasfiye işlemleriyle ilgili olarak İstanbul 1. İflas Dairesi yetkilendirildi.

122 MAĞAZA, 150 SATIŞ NOKTASI

Bernardo'nun temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla atıldı. Zaman içinde sektörde kendine güçlü bir yer edinen firma, hızlıca mağazalaşmaya başladı. Kısa sürede 35 ilde 23'ü franchise olmak üzere toplam 122 mağazaya ve 150 satış noktasına ulaştı.


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