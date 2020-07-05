Türkiye'nin üs kurmak istediği bölge vuruldu

Reuters'ın geçtiği habere göre, Vatiyye Hava Üssü gece saatlerinde uçaklar tarafından bombardımana maruz kaldı.







Türkiye, Tobruk'taki Halife Hafter güçlerine karşı Trablus'taki Sarrac hükümetini ve güçlerini destekliyor. Bölgeye, Suriye'den savaşçı gönderen, silahlı insansız hava aracı ve askeri malzeme de gönderen Türkiye, kısa bir süre önce Mısır tarafından yapılan ateşkes çağrısını reddetmişti.





Türkiye ve Mısır, Sirte'ye yönelik olası bir askeri müdahale ihtimali nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Sirte petrol kaynaklarının bulunduğu ve kritik öneme sahip bir alan.





Gazete Duvar'ın Reuters'dan aktardığına göre, Türkiye'nin Libya'da kalıcı askeri üs kurmak istediği ve batarya konuşlandırdığı belirtilen Vatiyye'ye hava saldırısı düzenlendi.





Reuters, Libya’da doğu güçlerini temsil eden Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’ndan bir askeri kaynağa dayandırdı.





İddiaya göre, Libya’nın batısındaki en önemli hava üssü olan ve Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) mayıs ayında Hafter’den geri aldığı Vatiyye Hava Üssü’ne dün gece savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendi. Reuters’ın kaynağı, saldırıların ‘kime ait olduğu bilinmeyen uçaklarla’ düzenlendiğini söyledi. Vatiyye yakınlarındaki Zintan’dan bir kaynak da Reuters’a, üssün çevresinden patlama sesleri geldiğini öne sürdü.





UMH’nin stratejik önem taşıyan Vatiyye üssünün kontrolünü mayıs ayında ele geçirmesi Libya’daki iç savaşın seyrini değiştirmişti. Bu gelişmeyle başkent Trablus’a yönelik 14 aydır devam taaruzuna son vermek zorunda kalan Halife Hafter güçlerini geri çekmek zorunda kalmıştı.





Son dönemdeyse Türkiye’nin hem Misrata kentindeki deniz üssünü ve Vatiyye Hava Üssü’nü kullanmak için Trablus hükümetiyle müzakereler yürüttüğü, TSK’nin Vatiyye’ye orta menzilli hava savunma sistemi Hawk (Şahin) bataryası konuşlandırdığı belirtilmişti.





Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler önceki gün Libya’yı ziyaret etmişti.