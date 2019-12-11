Türkiye'nin utanç tablosu

New York merkezli CPJ 2019 yılı raporuna göre, mesleki faaliyetlerinden dolayı dünya genelinde 250 gazeteci cezaevinde bulunuyor.Bugün açıklanan raporda, cezaevindeki gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu ülkelerin Çin, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır olduğu belirtildi. Bu ülkeleri Eritre, Vietnam ve İran izliyor.





Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığana göre, CPJ’nin yayın yönetmeni Elana Beiser tarafından hazırlanan 2019 yılı raporunda, Türkiye’de cezaevindeki gazetecilerin sayısının 47 olduğu kaydedildi. Geçen yıl hapishanedeki gazetecilerin sayısı 68 olarak kaydedilmişti.





Cezaevindeki gazetecilerin sayısının düşmesinin, Türkiye’nin “dört yıldır ilk kez dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olmadığını” göstermesine rağmen, Türkiye’de “medyanın durumunun iyileşmediği” vurgulandı.





‘Erdoğan terörizmle suçluyor’





Raporda, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin 100’ün üzerinde haber kurumunu kapattığı ve çalışanlarından çoğunun “terörizmle suçlandığı” belirtilerek, “bağımsız habercilik ve eleştirinin yok edilmeye” çalışıldığı ifade edildi.





Türkiye’de kapatılan veye el değiştiren yayın kuruluşlarının “içinin boşaltılmasının” yanı sıra birçok gazetecinin zorunlu olarak ülke dışında yaşadığı, işsiz kaldığı veya otosansür uyguladığı dile getirildi.





Raporda, Türkiye’den halen cezaevinde bulunmayan birçok gazetecinin de yargılandığı veya temyizden çıkacak sonucu beklediği belirtilerek, cezaevine girme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.





Sayının en yüksek olduğu ülke Çin





Gazeteciler Koruma Komitesi’nin “Cezaevindeki gazetecilerin kaydını tutmaya başladığı 1990’lı yıllarından başından beri Türkiye’nin dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olma konusunda Çin ile yarıştığı” ifade edildi. 2019 yılı raporunda Çin’deki cezaevlerinde 48 gazetecinin bulunduğu kaydedildi. Geçen yıl ise bu sayı 47 olarak tespit edilmişti. Raporda, Devlet Başkanı Şi Cinping’in göreve geldiği 2012 yılından sonra, medya üzerindeki baskıyı artırmasıyla bu sayının da yükseldiği ifade edildi. Son olarak Hong Kong’daki gösteriler hakkında yazan bir gazetecinin gözaltına alındığı belirtilirken, Sincan’da çok sayıda Uygur gazetecinin tutuklandığı kaydedildi.





Rapora göre, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise 26 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Raporda ayrıca cezaevinde bulunan gazetecilerin yüzde 98’inin kendi ülkeleri hakkında haber yaptığı ve siyasi, insan hakları ve yolsuzluk konularında yazdıkları tespit edildi. Rapora göre, cezaevinde bulunan kadınların yüzde 8’ini kadın gazeteciler, yarısından fazlasını ise internet gazetecileri oluşturuyor.