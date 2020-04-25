'Türkiye'nin Wuhan'ı İstanbul' sözleri gerçekçi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’nin Wuhan’ı, İstanbul oldu. Salgını İstanbul’da kontrol altına aldık” açıklamasını değerlendiren uzmanlar “Bilimsel anlamı olmayan subjektif bir değerlendirme. Bunun verilerle bize gösterilmesi gerekli” görüşünü dile getirdi.







Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Salgını kontrol altına aldık” açıklamasını uzmanlarla görüştü.





Uzman görüşleri özetle şöyle:





"VERİLERLE GÖSTERİLMESİ GEREKLİ"





Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler: Bakanın değerlendirmesi bizim açımızdan son derece subjektif değerlendirme. Bunun verilerle bize gösterilmesi gerekli. Bakanlığın şeffaflık dediği şey her gün ölüm sayısı, yoğun bakım ve iyileşen sayısını açıklamaksa bu yeterli değil. Bazı ülkelerde hastaların yaş, cinsiyet dağılımını bile görüyorsunuz.





Bizim için rakamlar steteskop gibi, tanı için rakama ihtiyaç var. Rakam olmayınca afaki konuşmalar oluyor. İstanbul, Wuhan olmaktan çıktıysa öncesini ve sonrasını gösteren bir veri açıklaması yapılsın. İstanbul’da plato çizildi mi bilmiyoruz.





"VERİLER NEDEN AÇIKLANMIYOR?"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala: İstanbul’da kaç vaka var, kaç ölüm var bilmiyoruz. Şimdi bu enfeksiyona karşı alınan önlemleri en net açıklayabileceğimiz etkisini gösterecek gösterge R0 diye bilinen temel üreme katsayısı. Mesela İstanbul’da bugün temel üreme katsayısı kaç, mart ayının başında kaçtı, ortasında kaçtı, nisanın başında ve ortasında kaç biliyor muyuz?





Bunları hesaplamak için verileri verseniz biz de R0’ları hesaplayalım. Veriye dayalı tartışma yürütülmeden söyleyeceklerimiz çok havada kalacaktır. İstanbul’da şubat ayından bu güne kadar solunum sistemi nedeniyle ölümlerin sayısı ne, bunları da bilmiyoruz. Bu veriler neden açıklanmıyor?”





"HANGİ İLDE NE KADAR HASTA OLDUĞUNU HALEN BİLMİYORUZ"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Halen hangi ilde ne kadar hasta olduğunu bilmiyoruz, halen şeffaflık yok. “İstanbul Wuhan olmaktan kurtuldu, bizim başarımızdır” gibi söylemlerin hiçbir bilimsel açıklaması yok. İstanbul’daki vakaları görmeden açıklama yapmak havada kalır ve Wuhan gibi olmadığının söylenmesinin hiçbir bilimsel açıklaması yok.



