Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin yanı başındaki nükleer tehlike /12 Aralık 2019 20:42

Türkiye'nin yanı başındaki nükleer tehlike

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ermenistan'da bulunan ve Türkiye sınırına ise sadece 16 kilometre uzakta bulunan Metsamor Nükleer Santrali ile ilgili araştırma önergesi verdi.

Türkiye'nin yanı başındaki nükleer tehlike

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye'ye 16 kilometre uzaklıkta, Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali'nin tehlikelerinin araştırılması için araştırma önergesi verdiklerini bildirdi.

Yavuzyılmaz, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Türkiye'de faaliyette olan bir nükleer güç santrali bulunduğunu söyledi.

Metsamor Nükleer Santrali'nin 1977'de Sovyetler Birliği'nce Ermenistan'da inşa edildiğine, bu santralin Erivan'a 36, Iğdır'a ise 16 kilometre uzaklıkta bulunduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, santralin güvenliğinin Türkiye ve bölge ülkeleri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çernobil'deki santralde meydana gelen kazada ortaya çıkan radyasyonun, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından 200 kat daha etkili olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, Metsamor Santrali'nin Ağrı Dağı fay hattı üzerinde bulunduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, "Metsamor sorununun ülkemize ve komşu ülkelere olan olası yıkıcı etkilerinin ayrıntılarıyla araştırılması ve uluslararası kamuoyu oluşturarak sorunun çözümü noktasında adım atılması için CHP olarak 40 milletvekilinin imzasıyla bir Meclis Araştırma Önergesi verdik." diye konuştu.

Avrupa Nükleer Güvenlik Düzenlemeleri Gurubu'nun yayınladığı rapora göre santralde kaza riskinin yüksek olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Neredeyse Türkiye sınırlarının içinde bir saatli bomba gibi çalışan ve büyük bir tehlike, risk arzeden bir nükleer güç santrali vardır." dedi.

Yavuzyılmaz, AKP, MHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin de bir Çernobil faciası daha yaşanmaması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması konusunda sorumluluk alması gerektiğini kaydetti.

(Not: Haberde yer alan fotoğraf temsilidir)
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