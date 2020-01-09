Dünya Gazetesi ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, A Haber sunucusu Erkan Tan'ı "Yapay zekâmız" diye niteledi.





13'üncü Finans Kongresinde konuşan Şahinöz, Amerika'da çalışmaları süren yapay zekâ teknolojisinden bahsettiği sırada salondakilere dönerek, “Bizim de yapay zekâmız var. Onu asla yitirmeyin.” dedi.





ERKİN ŞAHİNÖZ: SÖYLENENİ ANLIYOR, BASİT KOMUTLARI YERİNE GETİRİYOR





Şahinöz’ün sözlerinin akabinde sahnedeki dev ekrana A Haber sunucusu Erkan Tan’ın görüntüsü yansıdı. O esnada konferansı takip eden yüzlerce kişi kahkaha attı.





Dünya gazetesi ekonomi yazarı Erkin Şahinöz, A Haber'in sunucusu Erkan Tan'ı "yapay zekâ" diye tanıttı.





Şahinöz, esprisine gülen salondakilere, “Gülüyorsunuz, fakat söyleneni anlıyor. Basit komutları yerine getiriyor.” dedi.







Şahinöz bu anları sosyal medya hesabından şu not ile paylaştı, “Bizim de yapay zekamız var. Sağ olsun Erkan Tan. Sevgiler.”





