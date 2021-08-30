Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin yarısı kredi borçlusu /30 Ağustos 2021 10:47

Türkiye'nin yarısı kredi borçlusu

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkkü yazısında önemli bir konuya temas etti. Türkiye nüfusunun yarısının kredi borçlusu olduğunun altını Çizen Muratoğlu'nun yazsındaki ilgili bölüm şöyle:

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Ülkenin yarısı kredi borçlusu

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2021 yılının Haziran ayı itibarıyla, kullandırılan nakdi krediler 4 trilyon 105 milyar lira oldu.

Bireysel krediler 929 milyar lirayı geçti… Yaklaşık 111 milyar dolar ederi… İhtiyaçlarını kredi ile ancak karşılayan bir millet zamanı geldiğinde bu borcu nasıl ödeyecek sahi?

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Bireysel kredi kullanan 34.5 milyon kişi var ülkede… Kişi başı kredi borcu ortalama 26 bin 900 lira… Herkesi sallasan çıkmaz o kadar para…

Geliri mi artacak? Öyle bir şey olmayacak. Tasarruf birikmiyor. Bütün sorunlar ortada duruyor. Gördük memur zammını… Enflasyonun altında kaldı. İktidar çok geç de olsa durumun farkına varmış olmalı ki, ev, otomobil, beyaz eşya derken çığ gibi büyüyen bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüştüklerini açıkladı. İyi de bu borç işinin daha senedi var, çeki var, vergisi var, sağlık sigortası var, suyu var, telefonu var, kasabı var, bakkalı var, arkadaşı var, tefecisi var, akrabası var… Var da var… Onları ne yapacaklar?
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