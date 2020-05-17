Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin yerine geçecek aktör belli oluyor /17 Mayıs 2020 13:05

Türkiye'nin yerine geçecek aktör belli oluyor

Beşinci nesil avcı uçağı F-35 Lightning II’nin gövde bileşenlerini üreten Turkish Aerospace Industries’in (TAI) yerine Amerikan Northrop Grumman şirketinin geçebileceği ileri sürüldü.

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Defense News sitesinin aktardığına göre F-35 Lightning II’nin gövde parçalarını üreten TAI yerine Amerikan Northrop Grumman şirketi geçebilecek.

Uçağın gövde bileşenlerinin çoğunu Northrop Grumman üretirken TAI’nin ise ikinci seviye tedarikçi olduğu ileri sürülen yazıda, “TAI’nin yerine geçebilecek farklı bir tedarikçi bulununcaya kadar Northrop’un söz konusu bileşenin üretimini üstlenmesi kuvvetle muhtemel” ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 Lightning II parçalarının üretiminin ülke dışında yapılması ile ilgili eleştirisinin analizine yönelik haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın herhangi bir alakası olmadığı bu kararın uçağın seri üretimine ve dış ülkelerde yaygın satışına katkıda bulunduğu hatırlatıldı.

Breaking Defense daha önce, Rus yapımı S-400 Triumf füze sistemlerini satın aldıktan sonra F-35 üretim programından çıkarılan Türkiye’den parça tedariki ile ilgili sorunlar olabileceği konusunda uyarmıştı.
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