Türkiye'nin yine davet edilmediği İkinci Demokrasi Zirvesi başlıyor





Açıklamada, zirvenin ilk günkü oturumlarının sanal ortamda olacağı ancak diğer iki gün hem sanal hem de yüz yüze toplantılar yapılacağı kaydedildi. Zirvenin organizasyonunda yer aldığı için adının açıklanmasını istemeyen bir sivil toplum aktivisti, sanal formatın zirvenin önceliğinin azaldığı hissine yol açtığını ve katılımcıların "cesur reformlar" yapmasını zorlaştırdığını söyledi.

Diktatörlerle savaş, diktatörlerle uzlaşı

Ukrayna'daki savaş gibi krizler Biden'ın otokratik yöneticilere karşı demokrasileri bir araya getirme hedefini daha da zorlaştırdı.