Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine kötü /02 Haziran 2022 14:32

Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi yine kötü

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu (GRECO), Türkiye’nin milletvekilleri, hakim ve savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesi ile ilgili tavsiyeleri yerine getirme konusundaki karnesinin yine kötü olduğu uyarısında bulundu.

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GRECO 2021 yılı raporunda Türkiye, 46 ülke içinde tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 13 ülke içinde yer aldı.

Euronews'te yer alan haberde yer alan Rapora göre Türkiye 2021'de, GRECO tarafından yapılan milletvekili, hakim ve savcılarla ilgili yapılan 31 tavsiyenin ortalama yüzde 51,6’sını yerine getirmedi, yüzde 38,7’sini kısmen yerine getirdi, yüzde 9,7’sini ise tamamen uyguladı.

Milletvekilleri için yapılan tavsiyelere uyulmama oranının ise yüzde 57 oranında olduğu görüldü.

Türkiye ile birlikte, Ermenistan, Belçika, Almanya, Macaristan, Lüksemburg, Bosna-Hersek, Danimarka, Sırbistan, Moldova, Romanya, Polonya, Ukrayna GRECO’nun yolsuzlukla mücadelede en başarısız olarak gösterdiği ülkeler içinde yer aldı. Bu arada AB'nin 6 üyesinin de bu listede olması dikkat çekti. 

Türkiye yapılan tavsiyeler neydi?

GRECO’nun daha önceki raporlarında Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekerek, bu düzenlemelerin yargıç ve hakimleri iktidar ile siyasete karşı bağımsız olma konumunda eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu uyarısında bulunmuştu.

Türkiye’de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için Ankara'nın somut önlemler almadığı eleştirisi ve "genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı" belirtilmişti.
Avrupa Konseyi bünyesinde faliyet gösteren GRECO’ya ABD de dışarıdan katılıyor.
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