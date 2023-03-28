Türkiye'ye 1 milyar 500 milyon dolar 'IŞİD petrolü' cezası: Şirketin ortakları arasında damat da var

T24 yazarı Mehmet Yılmaz, Berat Bey'in arkadaşları kazandı, biz kaybettik” başlıklı bir yazı kaleme aldı.







Yılmaz bugünkü yazısında, Paris Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin, Türkiye’nin Irak merkezi yönetimine 1 milyar 500 milyon ABD doları tazminat ödenmesine karar verdiğini yazdı.





Yazıda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki petrolü taşıma işini 2011'den itibaren Powertrans adlı şirketin üstlendiği ifade edildi. Ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da Powertrans adlı şirketin ortaklarından göründüğü anlatıldı.





İşte o yazının öne çıkan kısımları:





Türkiye, Irak Merkezî Yönetimi'ne 3 milyar 500 milyon dolar civarında bir parayı tazminat olarak ödeyecek.





Bunun nedeni Türkiye'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (Kuzey Irak Kürdistanı – IKBY) merkezi yönetimden bağımsız olarak yaptığı petrol ihracatına olanak ve zemin sağlaması.







TC Enerji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye, cezayı ödeyeceğini tahkim mahkemesine de bildirmiş bulunuyor.





Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nden kamyonlar ya da boru hattıyla Ceyhan'a oradan da gemilerle dünya piyasalarına yapılan ihracatın "kazananları" da var elbette.





AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bazı isimlerin, tankerler ve sahipleri gizlenen şirketler aracılığıyla bölgeden kaçak petrol taşımacılığı yaptıkları iddiası o günlerde çok tartışılmıştı.





Gazeteci Tolga Tanış'ın "Potus ve Beyefendi" adlı kitabında yer alan belgelere göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki petrolü taşıma işini 2011'den itibaren Powertrans adlı şirket üstlenmişti.





Tanış'ın kitabında yer alan belgelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak da Powertrans adlı şirketin ortaklarından görünüyordu.





2016 yılında yayınlanan Wikileaks belgelerinde de bu yönde bilgiler vardı.





Ancak bu bilgilerin doğruluğu resmen kabul edilmedi, onu da belirteyim.





Povertrans'ın koordinatörü Ekrem Keleş, Albayrak'ın dayısının oğluydu. Şirketin neredeyse bütün yöneticilerinin yolu bir dönem Berat Albayrak'ın yönettiği Çalık Holding'ten geçmişti.





Powertrans 25 Mart 2011 günü kurulmuş ve 18 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Kuzey Irak'tan petrol taşıma işinde "tekel" haline getirilmişti.





O günlerde Türkiye'nin "IŞİD petrolüne aracılık yapmakla" suçlandığını da hatırlayalım.





10Haber.net sitesinde yayımlanan habere göre IKBY'nin, Irak Merkezî Hükümeti'nin onayı olmadan ham petrol ihraç etmek için Norveçli DNO adlı şirkete inşa ettirdiği 120 kilometrelik boru hattı Erbil'den, Yumurtalık'a ham petrol taşıyor.





Bu borudan geçen ham petrol Irak'tan çıkışta Fishabur'da ölçüm istasyonuna geliyor. Burada Türk tarafında da bir ölçüm istasyonu bulunuyor. Merkezi hükümet görevlilerinin bulunmadığı bu ölçüm istasyonu Kuzey Irak Kürt petrolünde boru hattıyla yapılan vurgunun başlangıç noktası.





İddialara göre hattan geçen petrol miktarı düşük gösteriliyor ve Türkiye'deki son durakta da aynı işlem yapılıyor. Elde edilen kazanç da hem Türkiye'deki hem de Kuzey Irak Kürt bölgesindeki iş ortakları arasında pay ediliyor.





Gördüğünüz gibi "win – win" durumu var. Havadan para kazananlar böyle söylemeyi sevdikleri için ben de öyle yazdım, Türkçesi "kazan – kazan" demek.





Bal tutan herkesin parmağını yaladığı bir düzene işaret ediyor ancak burada sadece parmak yalanmıyor, deve, hamutuyla götürülüyor!





Bu bahiste kaybetmek ise Türk milletinin kaderi!





Iraktan petrol kaçıran Kürt yönetimi kazanıyor. Barzani familyasının cepleri doluyor.





Onların iş yaptığı Türk şirketinin hepsi "gizli" sahipleri kazanıyor. Çuvalla götürüyorlar bile denilebilir.





Biz sıradan vatandaşlar ise kaybediyoruz.





Bu beyler ticaret yapabilsinler diye vergilerimizden oluşan 3,5 milyar dolardan fazla bir parayı, ceza diye Irak Merkezi Yönetimi'ne ödeyeceğiz.