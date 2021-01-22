Türkiye'ye 10 milyon doz Çin aşısı daha...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı kameraların karşısına geçti. Erdoğan Koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk ikinci partisinin hafta sonuna kadar gelebileceğini açıkladı.





Erdoğan Koronavirüs aşısına ilişkin olarak şunları kaydetti:





"Öncelikle aşı konusunda şuanda ikinci parti aşımız nasip olursa onayı Çin'den çıktı büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelmesi. Bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz huzur evlerinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Bu arada yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte kademelendirme belirlenerek o kademe çerçevesi içerisin de de aşı süreci devam edecek. "





Restoran ve kafeler açılacak mı?





Erdoğan, restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına ilişkin soruya, Kabine toplantısını işaret ederek cevap verdi. "Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor" diyen Erdoğan, "Şu anda başarılı bir süreç var bunu tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz" dedi.





Erdoğan restoran ve kafelerin açılış tarihine ilişkin şunları kaydetti:





"Kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeninden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Ve şuanda başarılı bir süreç ar. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek böyle bir şeyin altına girmek, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir."





"Erken seçim kesinlikle söz konusu değildir"





Erdoğan erken seçim sorusuna da bir kez daha, "Öyle bir şey söz konusu değil" diyerek cevap verdi. "Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiğiniz zaman bir erken seçime gidilmez" diyen Erdoğan muhalefeti hedef alarak, "Bu erken seçim yaygaraları falan oturmamış ama kendilerine bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir" eleştirisinde bulundu. Erdoğan, erken seçim için Haziran 2023'e işaret etti.





Erdoğan'ın erken seçime ilişkin açıklamaları aynen şöyle:





"Daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Şu anki takvim 2023'tür. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan filan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiğiniz zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları falan oturmamış ama kendilerine bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır bu tarif de 2023 Haziran'dır."





Reform paketi





Erdoğan, kulislerde önceki gün Kabine toplantısında kendisine sunulduğu konuşulan reform paketine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Önümüzdeki haftalar içerisinde tarihini de açıklamak suretiyle inşallah açıklamamızı yaparız" dedi.





Erdoğan, "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içinde de özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk, değerlendirmelerimizi yaptık. Ekonomiyle ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde tarihini de açıklamak suretiyle inşallah açıklamamızı yaparız" sözlerini kaydetti.





"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Öte yandan Erdoğan, "Sincar'da PKK'ya operasyon olur mu?" sorusuna, "Ortak operasyonları yapmaya her zaman hazırız ama açıklamak suretiyle yapılmaz, benim bir sözüm var: Bir gece ansızın gelebiliriz" diye cevap verdi.