Türkiye'ye ait bir uçak daha düştü: Pilot şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, görevli pilota ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:



“Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rijeka havaalanında geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika havaalanına dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rijeka Havaalanına inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.”



BAKAN YUMAKLI: ”UÇAĞIN ENKAZINA SENJ KENTİ YAKINLARINDA ULAŞILDI”



Bu açıklamadan bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını kaydetti. Bakan Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu duyurdu.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.”