Türkiye sınırına akın ediyorlar

Rusya destekli Esed rejimi Türkiye'nin kontrolündeki İdlib’in güneydoğusuna saldırılarını artırdı.

Evlerini terk eden yaklaşık 120 bin Suriyeli yanlarına alabildikleri eşyaları ile Türkiye sınırına yakın bölgelere akın ediyor.

Çok sayıda sivil sınıra yakın yerlerde tarım arazilerine çadır kurmaya başladı. İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib şehrinin nüfusu iç göçle 4 milyona ulaştı.

Esed karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’de ateşkes kararına rağmen Rusya ve rejim bombardımanı devam ediyor.





İDLİB'DEN GÖÇ DALGASI





İdlib'in güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerine savaş uçaklarıyla yapılan bombardıman sebebiyle her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre evlerini terk etmek mecburiyetinde kalan sivillerin sayısı 120 bini aştı.





Canlarını kurtarmak için yaşadıkları topraklardan ayrılarak Türkiye sınırına yakın yerlere göç eden Suriyeliler uzun araç konvoyları oluşturdu.





Araçlarına yükledikleri eşyaları ve hayvanlarıyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren siviller yağmurlu ve soğuk kış günlerinde çaresiz kaldı.





Halep kırsalında yaşadıkları köyü ailesiyle birlikte terk eden ve bir yakınının kamyonetiyle Afrin’e doğru hareket eden Ahmad Bekru, füze saldırısında evlerinin yıkıldığını belirterek, “Çocuklarımızı bombalardan kaçırdık. Çocuklarımızın suçu nedir?" diye sordu.





SALDIRILAR ÇOK ŞİDDETLİYDİ





Eşi, çocukları ve torunlarından oluşan 11 kişilik aile grubuyla birlikte, saldırı altındaki Maaret El Numan’dan kaçan Mustaf Abu Dahil ise şunları söyledi: “Rusya, İran ve Esed rejimi uçaklarla köyümüze saldırı düzenledi ve biz kaçmak zorunda kaldık. Saldırılar çok şiddetliydi, ölebilirdik. Bu nedenle kuzeye geldik. Sırf bizim ilçemizden 100 binin üzerinde insan geldi."





"İdlib’in kuzeyi güvenli, fakat kalacak yer yok. Boş bulduğumuz bir yere branda, ip, battaniyelerle derme çatma çadır kuruyoruz." diyen Dahil, "Hava burada soğuk ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Halimizi gören, çaresizliğimizi duyanlardan yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.





ESED REJİMİ, TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDEKİ İDLİB'DE İLERLİYOR





Esed rejiminin son bir haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy ve beldeler şunlar:





Cercanez

Sırman

Sukeya

Ebu Mekki

Tehtaaya

Muaysurune

Hülübbe Tuh

Krestene

Krati

Ebu Şerci

Mudeyrise

Um Celal

Um Tüveyne

Kıt

Hirakı

Mıntar

Sıhal

Es Sırc

Seyyadi

Tel Şeyh

Furce

Breysa

Rabia

Ureybe

Şara

Ebu Habbe.

