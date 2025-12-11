Türkiye'ye bir cisim yaklaşıyor! Tam 2420 dosya!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Aralık Salı günü Türkiye’ye karşı üç büyük toplu davada kararını açıklayacak. Bozyokuş ve Diğerleri, Karslı ve Diğerleri ile Seyhan ve Diğerleri başlıklı dosyalarda toplam 2 bin 420 başvuruda ihlal kararı verecek. Karar, Yalçınkaya grubundaki ikinci dalga olacak. İlk dalgada Demirhan ve diğerleri başvurusunda 239 kişinin haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.



Başvurucular, ByLock kullandığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği”nden mahkum edilmiş kişiler. AİHM, tıpkı Yüksel Yalçınkaya kararında yaptığı gibi, ByLock’un tek başına örgüt üyeliği delili sayılmasını “kanunsuz suç ve ceza olmaz” (Madde 7) ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlali (Madde 6/1) olarak görecek.



Kararlarla birlikte 2 bin 420 kişi için yeniden yargılama yolu açılacak.



Bu kararlar, AİHM’in 66 yıllık tarihinde tek bir dosyada verdiği en yüksek Madde 7 ihlali sayısı olacak. Daha önce toplam sadece 67 kez verilen “kanunsuz ceza olmaz” ilkesi ihlali, yalnızca Türkiye dosyalarında binlerce kez tekrarlanmış olacak.



İnsan hakları hukukçuları kararı “tarihi” ve “dönüm noktası” olarak nitelendiriyor. İnsan hakları hukukçusu Hakan Kaplankaya, ihlallerin artık “sistematik ve yaygın nitelik kazandığını, binlerce kişinin yıllardır süren hukuksuz tutukluluk ve mahkumiyetlerinin insanlığa karşı suç boyutuna ulaştığını” vurguladı.



