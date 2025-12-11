Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye bir cisim yaklaşıyor! Tam 2420 dosya! /11 Aralık 2025 18:19

Türkiye'ye bir cisim yaklaşıyor! Tam 2420 dosya!

Yalçınkaya kararı ışığında ihlal kararları artıyor; AİHM 2 bin 420 başvuruda daha Türkiye’yi mahkum edecek

SHABER3.COM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 16 Aralık Salı günü Türkiye’ye karşı üç büyük toplu davada kararını açıklayacak. Bozyokuş ve Diğerleri, Karslı ve Diğerleri ile Seyhan ve Diğerleri başlıklı dosyalarda toplam 2 bin 420 başvuruda ihlal kararı verecek. Karar, Yalçınkaya grubundaki ikinci dalga olacak. İlk dalgada Demirhan ve diğerleri başvurusunda 239 kişinin haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

Başvurucular, ByLock kullandığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütü üyeliği”nden mahkum edilmiş kişiler. AİHM, tıpkı Yüksel Yalçınkaya kararında yaptığı gibi, ByLock’un tek başına örgüt üyeliği delili sayılmasını “kanunsuz suç ve ceza olmaz” (Madde 7) ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlali (Madde 6/1) olarak görecek.

Kararlarla birlikte 2 bin 420 kişi için yeniden yargılama yolu açılacak.

Bu kararlar, AİHM’in 66 yıllık tarihinde tek bir dosyada verdiği en yüksek Madde 7 ihlali sayısı olacak. Daha önce toplam sadece 67 kez verilen “kanunsuz ceza olmaz” ilkesi ihlali, yalnızca Türkiye dosyalarında binlerce kez tekrarlanmış olacak.

İnsan hakları hukukçuları kararı “tarihi” ve “dönüm noktası” olarak nitelendiriyor. İnsan hakları hukukçusu Hakan Kaplankaya, ihlallerin artık “sistematik ve yaygın nitelik kazandığını, binlerce kişinin yıllardır süren hukuksuz tutukluluk ve mahkumiyetlerinin insanlığa karşı suç boyutuna ulaştığını” vurguladı.

  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'ye bir cisim yaklaşıyor! Tam 2420 dosya! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:24