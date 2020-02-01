Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye bir F35 şoku daha : ABD Türkiye'nin yerine onları aldı /01 Şubat 2020 10:46

Türkiye'ye bir F35 şoku daha : ABD Türkiye'nin yerine onları aldı

Polonya ABD ile 4.6 milyon dolarlık bir askeri anlaşmaya imza attı. Mutabakat kapsamında Polonya, 32 adet F-35A Lightning II savaş uçağı alacak. Varşova Yönetimi'nin kısa süre içinde ABD'den F-35 almasının, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarılmasıyla mümkün olduğu düşünülüyor.

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Deblin kentindeki imza töreninde konuşan Polonya Savunma Bakanı Mariusx Blaszcak, F-35’lerin Polonya ordusunun teknojik sıçrama yapmasını sağlayacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından eylül ayında onaylanan anlaşma kapsamında, Polonya’ya sekiz adet görev simulatörü, lojistik destek, Otonom Lojistik Bilgi Sistemi sağlayacak. İlk uçaklarının teslimatının 2024’te yapılması planlıyor. Teslimat sürecinin 2030’da tamamlanması öngörülüyor.

TÜRKİYE İNDİ, POLONA BİNDİ

Rus Sputnik yayın kuruluşuna konuşan Polonyalı bir kaynak, Varşova Yönetimi’nin bu denli kısa süre içinde F-35 alabilmesinin Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Adı belirtilmeyen kaynak, “Polonya yöneticileri Türkiye ve ABD arasındaki S-400 çatışmasını yakından takip ediyordu. Polonya, bir nevi bu uçak için kuyruğa girmişti ama Türkiye'den çok sonra alabilecekti. Şimdi Türkiye kuyruktan atıldı ve Polonya bu vagona bindi” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ GEÇEN YIL MAYISTA BAŞLADI

Türkiye, Temmuz 2019’da Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Polonyalı yetkililer, Türkiye’ye verilmesi planlanan F-35’lere talip olduklarını açıklamıştı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, geçen yıl mayıs ayında ABD’ye 32 adet F-35 tedarikiyle ilgili bir mektup göndererek, süreci resmen başlatmıştı.
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