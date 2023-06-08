Türkiye'ye büyük şok: Avrupa Konseyi üyeliğinden atılıyor mu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi adına büyükelçiler seviyesinde toplanan Delegeler Komitesi, 5-7 Haziran, AİHM kararlarına üye ülkelerin uymasını denetlemek adına yaptığı toplantılarla ilgili bir basın açıklaması yaptı.







Daha önce iş Osman Kavala ile ilgili “ihlal süreci” başlatan ve AİHM’den aldığı yeni ihlal sürecinin devamıyla ilgili mütalaanın ardından iş insanın serbest bırakılması için Türkiye’ye uyarılarını yineleyen Bakanlar Komitesi’nin son kararında, Ankara’ya yönelik ihtarın dozunun sertleştiği görüldü.





ANKARA ÜYELİKTEN ATILACAK MI?

Avrupa Konseyi Sekreteryası’na Kavala kararına uyulmaması konusunda Türkiye’ye karşı alınacak önlemlerle ilgili seçenekler konusunda 12 Temmuz’daki toplantıya kadar hazırlık yapma talimatı verildiği belirtilen açıklamada, iş insanın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde bu önerilerin masaya yatırılacağı aktarıldı.





Konuyla ilgili euronews’e bilgi veren Avrupa Konseyi’nden isminin açıklanması istemeyen bir yetkili, son kararının dil olarak daha öncekilerden daha sert olup, sekreteryanın tekliflerine göre üyelikten atılma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin Ankara için artık gündeme gelebileceğine işaret etti.