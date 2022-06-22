Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de bu da oldu!: Yabancıya taksitle doktor diploması! /22 Haziran 2022 11:04

Türkiye'de bu da oldu!: Yabancıya taksitle doktor diploması!

Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan İstanbul Tıp Fakültesi’ne 40 bin lira ücret ödeyen yabancı elini kolunu sallayarak girecek. Yabancıya açık öğretim 700, öğretmenlik 6 bin 500, mimarlık 7 bin, mühendislik 9 bin, hukuk fakültesi 11 bin lira. Taksit de yapılıyor.

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Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Tıp Fakültesi’ne 40 bin lira ücret ödeyen yabancılar da girebilecek. Yabancılara öğrenim ücreti için iki taksit yapılacak.

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi’nin yabancı öğrenci kabul sınavı Afganistan’dan Tanzanya’ya 50 merkezde yapıldı. Sonucu, 25 Temmuz’da açıklanacak. Açık Öğretim Fakültesi yıllık 700 lirayken iktisat, siyasal bilimler, mimarlık gibi fakülteler 6 bin liraya yabancı öğrenci alacak.

İstanbul Hukuk Fakültesi 11 bin liraya, İstanbul Tıp Fakültesi ise 40 bin liraya öğrenci kabul edecek. Yabancılara öğrenim ücreti için iki taksit de yapılıyor.

Türk öğrencilere 11 bin 744 ve yabancılara 10 bin 526 kontenjan açan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ise anestezi, acil yardım, ağız ve diş sağlığı gibi tıpla ilgili iki yıllık yüksek okullar yabancılara 3 bin 500 liradan açıldı. İlahiyat 6 bin, endüstri, elektrik-elektronik, makine, metroloji, inşaat, jeoloji, mühendislik gibi 4 yıllık lisanslar 9 bin 500 lira oldu.

Sınıf Öğretmenliği hatta Türk Dili ve Edebiyatı dahil öğretmenlikler 6 bin 500 liraya yabancı öğrenci alacak.

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs'ta okuyanlar Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’na başvuramıyor. Almanya, Fransa, Afganistan, Gine, İran, Katar, Nijerya, Moritanya, Tunus, Ürdün, Tanzanya, Mali gibi 178 ülkeden 165 bin 511 yabancı öğrenci başvurdu. Yurt dışındaki Türk okullarında okuyanlar başvurabiliyor. Sınavsız öğrenci kabulü de var. 
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