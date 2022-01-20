Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye doğalgaz akışı 10 günlüğüne kesildi /20 Ocak 2022 20:10

Türkiye'ye doğalgaz akışı 10 günlüğüne kesildi

İran cephesinden meydana gelen teknik bir arına nedeniyle bu ülkeden Türkiye'ye sağlanan doğalgaz akışının 10 gün boyunca yapılamayacağı belirtildi.

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Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın teknik arıza bildirererek 10 gün süreyle Türkiye'ye gaz akışını keserken, doğalgaz santralleri ve büyük ölçekli tüketicilere olan gaz akışı azaltıldı.

Enerji sektöründen yetkililerin verdiği bilgiye göre, başlıca doğalgaz tüketicilerinden olan elektrik santrallerinden doğalgaz tüketimini yüzde 40 azaltmalarını istedi.

Konuya ilişkin BOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

''Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacak. Arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinin doğalgaz tüketiminde kısıtlamalar yapılacak.''

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.

ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ DE ETKİLENECEK

Elektrik santrallerine verilen doğalgazın azaltılmasından elektrik üretimi ve tüketimi de etkilenecek. Türkiye bu yıl kuraklık ve hidroelektrik santrallerinden gelen elektriğin azalması nedeniyle doğalgaz santrallerinden üretime ağırlık vermek zorunda kaldı.

Elektrik piyasası verilerine göre, ocak ayında üretilen elektriğin yüzde 30 ile en büyük kısmı doğalgaz santrallerinden sağlandı.

SANAYİCİLER ENDİŞELİ

Türkiye'nin başlıca sanayi kuruluşlarını temsil eden İstanbul Sanayi Odası (İSO), elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara atıfta bulunarak, bunun üzerine gidilecek gaz kısıntısının üretim üzerinde ağır yük meydana getireceğini ve sanayinin "arz üzerinden bir bedel ödetilmesinin kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

Bahçıvan, "Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR ARTMIŞTI

Son bir yıllık dönemde ise küçük sanayide kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 77, büyük ölçekli tüketim yapan sanayide kullanılan gazın fiyatı yüzde 346, elektrik santrallerde kullanılan doğalgazın fiyatı yüzde 290 artmıştı.
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